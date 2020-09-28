مينيرو يعزز صدارته للدوري البرازيلي

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وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز أتليتيكو باراناينسي على ضيفه باهيا 1-0 وتعادل انترناسيونال مع ضيفه ساو باولو 1-1. ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه انترناسيونال.
ويدين أتلتيكو مينيرو بالفضل في هذا الفوز لنجمه ماركوس دا سيلفا كينو الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 11 و52 و66.
وتكفل إسحاق إلياس بريتو بتسجيل الهدف الوحيد لجريميو في الدقيقة 55.
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