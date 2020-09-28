اخبار الرياضه

مينيرو يعزز صدارته للدوري البرازيلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر مينيرو يعزز صدارته للدوري البرازيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - عزز فريق أتلتيكو مينيرو موقعه في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على ضيفه جريميو 3 -1 أمس في المرحلة الـ12.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز أتليتيكو باراناينسي على ضيفه باهيا 1-0 وتعادل انترناسيونال مع ضيفه ساو باولو 1-1. ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه انترناسيونال.

ويدين أتلتيكو مينيرو بالفضل في هذا الفوز لنجمه ماركوس دا سيلفا كينو الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 11 و52 و66.

وتكفل إسحاق إلياس بريتو بتسجيل الهدف الوحيد لجريميو في الدقيقة 55.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مينيرو يعزز صدارته للدوري البرازيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا