مينيرو يعزز صدارته للدوري البرازيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز فريق أتلتيكو مينيرو موقعه في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على ضيفه جريميو 3 -1 أمس في المرحلة الـ12.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز أتليتيكو باراناينسي على ضيفه باهيا 1-0 وتعادل انترناسيونال مع ضيفه ساو باولو 1-1. ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه انترناسيونال.

ويدين أتلتيكو مينيرو بالفضل في هذا الفوز لنجمه ماركوس دا سيلفا كينو الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 11 و52 و66.

وتكفل إسحاق إلياس بريتو بتسجيل الهدف الوحيد لجريميو في الدقيقة 55.