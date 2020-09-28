شكرا لقرائتكم خبر الأهلي الأضعف دفاعا رغم التأهل لربع النهائي الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا المقامة بنظام تجمع فرق غرب القارة في العاصمة القطرية الدوحة، إلا أنه بدا أضعف فرق المجموعة في خط الدفاع.

وكان الأهلي الذي تأهل أمس الأول إلى ربع النهائي بفوزه على شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، اختتم نتائجه في دور المجموعات بخسارته أمام الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة، ومع ذلك تأهل إلى دور الـ 16 متصدرا المجموعة الأولى التي ضمت فريقين فقط إلى جانبه بعد انسحاب الوحدة الإماراتي، هما الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

واستقبل مرمى الأهلي 7 أهداف، 6 منها في 4 مواجهات بدور المجموعات، وهدف بدور الـ16، فيما سجل 5 أهداف، 4 منها في دور المجموعات وهدف في دور الـ16.

أما الاستقلال والشرطة العراقي فقد استقبل كل منها 4 أهداف.

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وسرب ضعف خط الدفاع القلق إلى المدير الفني الصربي فلادان ميلويفتش ليضع في أولوياته للموسم المقبل من حيث التعاقدات ضم قلب دفاع أجنبي بمواصفات عالية، وتعكف الإدارة بدورها على دراسة عدد من الملفات لسد هذه الخانة بجانب مراكز أخرى.

كما لا تزال إدارة النادي بالتشاور مع الجهاز الفني في مفاضلة مستمرة بين أجنبيين في مركز الجناح الأيسر ليكون أحدهما بديلا للجزائري يوسف البلايلي. والجناحان المتاحان أمام الإدارة حاليا من أوروبا وأمريكا الجنوبية، فيما ستكشف الأيام المقبلة ملامح اللاعب الذي سيحل بديلا لبلايلي.

وكانت إدارة النادي أنجزت في هذا الملف إتمام الاتفاق مع اللاعب الصربي ليوبومير فيجسا، بعد اجتيازه الكشف الطبي ليكون أول صفقات الفريق الصيفية.