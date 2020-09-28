شكرا لقرائتكم خبر تصادم ينهي سباق سوتشي لفورمولا 2 مبكرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهى سباق سوتشي الروسي ضمن سلسلة سباقات فورمولا 2 مبكرا أمس، بناء على قرار المراقبين، بسبب الأضرار التي تسبب فيها حادث التصادم بين لوكا جيوتو وجاك أيتكن في اللفة السابعة.

ووقع حادث التصادم بين جيوتو وأيتكن في المنعطف الثالث من اللفة السابعة من أصل 21 لفة، في ظل تنافسهما على المركز الرابع، حيث اصطدمت سيارتاهما بعضهما ببعض قبل ارتطامهما بحواجز المضمار.

وخرج السائقان دون أن يتعرضا لأذى، لكن تم رفع الراية الحمراء من أجل إزالة الحطام من المضمار وإصلاح السياج، وتبين أن الأضرار كبيرة للغاية، ليتم الاستقرار في النهاية على إلغاء السباق.

وبموجب هذا القرار تم اعتبار الصيني جوانيو زهو فائزا بالسباق الثاني ضمن جولة روسيا بعدما أعلن المراقبون عدم استئناف السباق وحصول السائقين على نصف عدد النقاط المقررة.