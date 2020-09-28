شكرا لقرائتكم خبر يونيون برلين يلاحق حارس ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الرياضي لنادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم أوليفر رونرت، سعي النادي إلى ضم حارس مرمى ليفربول الإنجليزي لوريس كاريوس.

وصرح رونرت بقوله إن» لوريس كاريوس قادم جديد محتمل»، مشيرا إلى أن المحادثات الخاصة بهذا أحرزت تقدما، لكن الانتقال لم يتحدد بعد.

ورفض رونرت اعتبار سعي النادي إلى ضم كاريوس بمثابة سحب للثقة من حارس الفريق الحالي اندرياس لوته، الذي كان قد انتقل إلى نادي العاصمة في الصيف الماضي قادما من اوجسبورج، وأكد رونرت على دور لوته في حصول الفريق على نقطة من تعادله الإيجابي مع بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لكل فريق وقال» نحن راضون جدا عنه».

في الوقت نفسه، رأى رونرت أنه في ظل وجود كاريوس سيبدأ التنافس من جديد على حراسة مرمى يونيون برلين.

Advertisements

وكان كاريوس (27 عاما) قد تمت إعارته في 2018 إلى بشكتاش إسطنبول التركي، قبل أن يعود إلى ليفربول في مايو الماضي.

غير أن كاريوس، المولود في ولاية بادن-فورتمبرج، لم يعد له دور تحت القيادة الفنية للمدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب .

وكان كاريوس محترفا في صفوف نادي ماينز الألماني وخاض معه 91 مباراة في الدوري الألماني.