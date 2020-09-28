بورتو يكتسح بوافيستا بخماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب بورتو على مضيفه بوافيستا 5-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول في الجولة الثانية من الدوري البرتغالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز بنفيكا على موريرينسي 2-0، وماريتيمو على تونديلا 2 -1.

ورفع بورتو رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بنفيكا، وسانتا كلارا، فيما توقف رصيد بوافيستا عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.

أما بنفيكا فرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف بورتو وأمام سانتا كلارا، وتوقف رصيد موريرينسي عند 3 نقاط في المركز الخامس.

من جانبه، حصد ماريتيمو أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، وتوقف رصيد تونديلا عند نقطة واحدة.