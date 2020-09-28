بورتو يكتسح بوافيستا بخماسية

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ورفع بورتو رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بنفيكا، وسانتا كلارا، فيما توقف رصيد بوافيستا عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.
أما بنفيكا فرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف بورتو وأمام سانتا كلارا، وتوقف رصيد موريرينسي عند 3 نقاط في المركز الخامس.
من جانبه، حصد ماريتيمو أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، وتوقف رصيد تونديلا عند نقطة واحدة.
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