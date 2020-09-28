50 فارسا وفارسة ببطولتي اليوم الوطني و«الصغرى»

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وفي بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز، حقق الفارس علاء كيال المركز الأول على الجواد «روبن» في الشوط 80م، وحصد الفارس محمد باكدم المركز الأول على الجواد «إتش زوي» في الشوط 100، بينما حصل الفارس عبدالله الشربتلي على المركز الأول في الشوط 130م.
وحصدت الفارسة سفانة فلمبان، في أول أيام البطولة الوطنية الصغرى المركز الأول على الجواد «للي» في الشوط 80م، وفاز الفارس خالد الهادي، بالمركز الأول على الجواد «شانيل» في الشوط 100م.
أما المركز الأول في الشوط 130م فحصل عليه الفارس عبدالله إبراهيم على الجواد «جناح».
بينما ظفر الفارس حسين محمد آل هاجي، في ثاني أيام البطولة الوطنية الصغرى، بالمركز الأول على الجواد «أونيدا» في الشوط 80م، وفاز الفارس عبدالرحمن البلادي بالمركز الأول على الجواد «ياسمينة» في الشوط 100م، بينما حصد المركز الأول في الشوط 130م الفارس بندر بن محفوظ على الجواد «نافارو».
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