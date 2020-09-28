شكرا لقرائتكم خبر ضمك يصطاد ليما ويطمح لضم خيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت إدارة نادي ضمك مع مدافع بنفيكا البرتغالي، الأرجنتني كريستيان ليما (30 عاما) على التوقيع في صفوف الفريق على سبيل الإعارة، بعد اتفاق جميع الأطراف على صيغة العقد للعب مع الفريق في العام الثاني لضمك بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي تحرك إدارة ضمك لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد رسميا، كما تسعى الإدارة لتلبية كل مطالب المدير الفني، الجزائري نورالدين بن زكري، الذي نجح في إبقاء الفريق ضمن دوري الأضواء.

على الصعيد نفسه علمت مصادر الصحيفة أن إدارة ضمك دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في الاتحاد للاستفادة من خدمات الأرجنتني ليناردو خيل، وذلك بإيعاز من المدرب ابن زكري.