شكرا لقرائتكم خبر ضمك يصطاد ليما ويطمح لضم خيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي تحرك إدارة ضمك لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد رسميا، كما تسعى الإدارة لتلبية كل مطالب المدير الفني، الجزائري نورالدين بن زكري، الذي نجح في إبقاء الفريق ضمن دوري الأضواء.
على الصعيد نفسه علمت مصادر الصحيفة أن إدارة ضمك دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في الاتحاد للاستفادة من خدمات الأرجنتني ليناردو خيل، وذلك بإيعاز من المدرب ابن زكري.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمك يصطاد ليما ويطمح لضم خيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.