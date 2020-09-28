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ضمك يصطاد ليما ويطمح لضم خيل

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- بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت إدارة نادي ضمك مع مدافع بنفيكا البرتغالي، الأرجنتني كريستيان ليما (30 عاما) على التوقيع في صفوف الفريق على سبيل الإعارة، بعد اتفاق جميع الأطراف على صيغة العقد للعب مع الفريق في العام الثاني لضمك بدوري كأس الأمير للمحترفين.

ويأتي تحرك إدارة ضمك لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد رسميا، كما تسعى الإدارة لتلبية كل مطالب المدير الفني، الجزائري نورالدين بن زكري، الذي نجح في إبقاء الفريق ضمن دوري الأضواء.

على الصعيد نفسه علمت مصادر الصحيفة أن إدارة ضمك دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في الاتحاد للاستفادة من خدمات الأرجنتني ليناردو خيل، وذلك بإيعاز من المدرب ابن زكري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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