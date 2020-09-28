أمير الشرقية ونائبه يهنئان النور ومضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف ناديي النور ومضر بما حققاه من إنجازات، حيث حقق النور درع الدوري الممتاز لكرة اليد لفئتي الناشئين والشباب، فيما حقق مضر كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه.

وأكد الأمير سعود أن هذه المنجزات التي تحققها رياضة المنطقة الشرقية ثمرة دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، مؤكدا أن استمرارية هذه المنجزات من الأهمية بمكان، بوصفها دافعا لمزيد من التطور في رياضة الشرقية، وحافزا لرفع التنافسية بين أندية المنطقة.

كما هنأ نائب أمير المنطقة أحمد بن فهد الناديين بإنجازيهما، منوها بالمنجزات المتتالية التي تحققها رياضة الشرقية، ودعم القيادة الرشيدة للرياضة، مشيرا إلى أن رياضة المنطقة تواصل تميزها، وتحصد المنجزات، مؤكدا أهمية دعم وتنمية المواهب الرياضية التي تعزز هذه المسيرة، وتواصل هذه المنجزات.