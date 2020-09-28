أمير الشرقية ونائبه يهنئان النور ومضر

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وأكد الأمير سعود أن هذه المنجزات التي تحققها رياضة المنطقة الشرقية ثمرة دعم واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، مؤكدا أن استمرارية هذه المنجزات من الأهمية بمكان، بوصفها دافعا لمزيد من التطور في رياضة الشرقية، وحافزا لرفع التنافسية بين أندية المنطقة.
كما هنأ نائب أمير المنطقة أحمد بن فهد الناديين بإنجازيهما، منوها بالمنجزات المتتالية التي تحققها رياضة الشرقية، ودعم القيادة الرشيدة للرياضة، مشيرا إلى أن رياضة المنطقة تواصل تميزها، وتحصد المنجزات، مؤكدا أهمية دعم وتنمية المواهب الرياضية التي تعزز هذه المسيرة، وتواصل هذه المنجزات.
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