15 أكتوبر موعدا لنخبة اليد

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ويشارك في البطولة الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، بالإضافة إلى بطل كأس الأمير سلطان بن فهد، وفي حالة كون بطل الكأس ضمن الأندية الثلاثة بالدوري، فيشارك النادي صاحب المركز الرابع في الدوري.
ويسمح للأندية المشاركة في بطولة النخبة تسجيل لاعب أجنبي ثالث للمشاركة معهم خلال المنافسات، على أن يشارك لاعبان أجنبيان فقط داخل الملعب أثناء المباراة، وكذلك السماح للأندية بتسجيل لاعب سعودي بنظام الإعارة.
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