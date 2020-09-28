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15 أكتوبر موعدا لنخبة اليد

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- بواسطة أيمن الوشواش - حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد موعد إقامة بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2019- 2020م خلال الفترة 15 حتى 17 أكتوبر المقبل.

ويشارك في البطولة الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، بالإضافة إلى بطل كأس الأمير سلطان بن فهد، وفي حالة كون بطل الكأس ضمن الأندية الثلاثة بالدوري، فيشارك النادي صاحب المركز الرابع في الدوري.

ويسمح للأندية المشاركة في بطولة النخبة تسجيل لاعب أجنبي ثالث للمشاركة معهم خلال المنافسات، على أن يشارك لاعبان أجنبيان فقط داخل الملعب أثناء المباراة، وكذلك السماح للأندية بتسجيل لاعب سعودي بنظام الإعارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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