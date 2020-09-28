شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يمول صفقاته الجديدة من إعارة أجنبيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت إدارة نادي الاتحاد عروضا من أندية خليجية ولاتينية للاستفادة من خدمات لاعبي الوسط البرازيلي جوناس دي سوزا والأرجنتيني ليوناردو خيل.

وتهدف إدارة النادي للاستفادة المالية من خلال إعارة اللاعبين في تمويل الصفقات المحلية والأجنبية الجديدة، ولا سيما أن ثمة اتفاقا فنيا وإداريا بعدم جدوى استمرارهما مع الفريق في منافسات الموسم المقبل.

من جهة أخرى أفادت صحيفة mondo الصربية بأن نادي الاتحاد وقع في ورطة جديدة تتمثل في فسخ العقد الاحترافي الخاص بمحترفه الصربي الكسندر بيزيتش من طرف اللاعب، مبينة أن اللاعب سيتوجه بشكوى عاجلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بمستحقاته المالية من نادي الاتحاد خاصة وأن الأخير ملزم بدفع جزء من مستحقاته الشهرية في فترة إعارته.

وكان اللاعب أعير لنادي إف سيئول الكوري في فبراير 2019 لمدة موسم ونصف وانتهت فترة إعارته في يونيو الماضي، وتبقى في عقده مع الاتحاد موسم إضافي قبل أن يقرر النادي فسخ العقد.

ميدانيا رصد مساعد كاريلي المختص في الإعداد البدني سيزار ميندز استعدادات اللاعبين عبر أجهزة الكترونية حديثة، وناقش نتائج دراساته الرقمية مع المدير الفني كاريلي لتوجيه اللاعبين بحسب ما نتج عن الاجتماع.