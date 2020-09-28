شكرا لقرائتكم خبر العدالة يتمسك بالنخلي ويتنازل عن العيسى للوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت إدارة نادي العدالة برئاسة عبدالعزيز المضحي عقد المدافع بدر النخلي ليقود خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

كما وقعت الإدارة عقدا احترافيا مع الحارس محمد عسيري، قادما من نادي الثقبة، بجانب التوقيع مع لاعب الوسط مبارك الأسمري قادما من نادي الجبلين.

على الصعيد نفسه، نجحت إدارة نادي الوحدة في توقيع عقد مع لاعب العدالة حسين العيسى مدته 5 سنوات.

على صعيد التدريبات، يواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بملعب النادي بقيادة المدرب الوطني عبدالهادي العبدالله، على أن يخوض أولى ودياته الأربع أمام هجر مساء الخميس المقبل بالملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وتعمل إدارة النادي في الفترة الحالية على إنهاء إجراءات قدوم مدرب الفريق الجديد، التونسي محمد المكشر ومساعديه.