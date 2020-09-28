العدالة يتمسك بالنخلي ويتنازل عن العيسى للوحدة

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كما وقعت الإدارة عقدا احترافيا مع الحارس محمد عسيري، قادما من نادي الثقبة، بجانب التوقيع مع لاعب الوسط مبارك الأسمري قادما من نادي الجبلين.
على الصعيد نفسه، نجحت إدارة نادي الوحدة في توقيع عقد مع لاعب العدالة حسين العيسى مدته 5 سنوات.
على صعيد التدريبات، يواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بملعب النادي بقيادة المدرب الوطني عبدالهادي العبدالله، على أن يخوض أولى ودياته الأربع أمام هجر مساء الخميس المقبل بالملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
وتعمل إدارة النادي في الفترة الحالية على إنهاء إجراءات قدوم مدرب الفريق الجديد، التونسي محمد المكشر ومساعديه.
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