شكرا لقرائتكم حازم إمام: لابد من استمرار رضا شحاته مع الجونة.. والمجد ينتظر فايلر مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن اتحاد الكرة لابد أن يرحل مواجهة الزمالك وسموحة بكأس مصر للموسم الجديد لمنح الفرصة للفريق الابيض للاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"مش لازم ماتش الكأس بين الزمالك وسموحة يتلعب دلوقتى ، ممكن يترحل للموسم الجديد عشان الزمالك عنده مباريات صعبة محلية وأيضاً مباراة الرجاء المغربى"

وعن فايلر مدرب الاهلى قال حازم إمام :" لو استمر مع الأهلى وحصد لقب دوري الأبطال الأفريقى ستكون نقلة مختلفة تماماً فى مسيرته ، التتويج الافريقى سيكون سبباً فى مجد كبير له بالوطن العربى وأفريقيا"

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وعن فريق الجونة قال الثعلب الصغير :" رضا شحاته لازم يكمل فى تدريب الجونة ، فى كل مرة تتاح له الفرصة يتألق ، نفسى مسئولى الجونة يسيبوه يكمل وبلاش مدربين أجانب ، لو رضا شحاته مع الجونة من أول الموسم كان زمانهم فى المركز الخامس ، الفريق قدم مباراة عالمية أمام الزمالك ، عنده محترفين مميزين للغاية ، وبجد مليون علامة استفهام على وضعه الحالى بجدول الدوري رغم كل هذه الامكانيات"

حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 58 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر.