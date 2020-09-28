شكرا لقرائتكم التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سموحة وحرس الحدود فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطر التعادل السلبى على أحداث الشوط الأول الذى جمع فريقى سموحة وحرس الحدود بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، وجاءت بداية اللقاء هادئة من الفريقين، وانحصر اللعب فى وسط الملعب دون وجود هجمات خطيرة على أي من المرميين، مع أخطاء فى التمريرات، واستمر جس النبض خلال الربع ساعة الأولى دون خطورة، ومع الدقيقة 13 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لخالد سامى مدافع الحدود بعد كرة مشتركة مع حسام حسن مهاجم سموحة.

سادت حالة من الهدوء خلال النصف ساعة الأولى دون وجود أى هجمة خطيرة من جانب الفريقين، واعتمد اللاعبون على التمريرات القصيرة فى وسط الملعب وبعض التسديدات التى جاء أغلبها بعيداً عن المرمى، وحصل فريق سموحة على الركنية الأولى فى المباراة مع الدقيقة 26 إلا أنها لم نفذ بالشكل الأمثل، قبل أن يتوقف اللقاء فى الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب المياة.

استمر اللعب السلبى خلال الربع ساعة الأخيرة واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 47 معلنا تعادل الفريقين سلبياً خلال الشوط الأول.

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كان حرس الحدود قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد السعدني، عمرو الحلوانى، خالد سامى، حسن محمد، محمد أسامة، مصطفى جمال، محمد حامد، محمد أسامة، جريندو، على محمد، وتوني لوكاسا.

فيما بدأ سموحة، اللقاء بتشكيل مكون من: الهانى سليمان، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد حمص، محمد التراهونى، محمد نادى، محمود حليمو، ديريك نيسيمبامبي، أحمد جمال، ناصر ماهر، وحسام حسن.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 16 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 31، فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسرفى 11 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31.