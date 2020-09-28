شكرا لقرائتكم 21 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على قائمة تضم 21 لاعبا للسفر غلى القاهرة استعدادا لمباراة بيراميدز والمقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوى فى الثامنة مساء ضمن مباريات الاسبوع الثلاثين والتى يسعى الجهاز الفني لتحقيق نتيجة ايجابية تساعده على التقدم فى جدول الدورى .

وتضم قائمة الاتحاد للقاء بيراميدز :

حراس المرمى : محمود الزنفلى ، و عمرو خليل

خط الدفاع : أسامة العزب ، و محمود شعبان ، و اسلام جمال ، و عمر الميدانى ، و مروان النجار، و سيد سالم ، و صبرى رحيل

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خط الوسط : احمد نبيل مانجا ، خالد الغندور ، و هشام محمد ، و محمد حجى ، و كريم الديب ، و احمد راشد ، رزاق سيسيه ، و ايمن غباشى ، و عبد الغنى محمد

فى الهجوم : خالد قمر ، و يوسف حسن ، و عادل نيمار

ويغيب عن الفريق كل من محمد الصباحى ، و عماد السيد، و احمد رفعت ، ومحمد انور ، و محمود رزق ، ونور السيد ، و انيس سالتو ، ومروان عطيه

عقد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندرى جلسة مع اللاعبين قبل تدريب اليوم ووعد بصرف مكافأة خاصة فى حال تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير أمام بيراميدز فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الإسبوع الـ30 للدورى .

وطالب طلعت يوسف لاعبيه بضرورة نسيان مباراه إنبى الأخيرة والتركيز فى المباراة القادمة لمصلحة جماهير الإتحاد التى شنت هجوم على الجهاز واللاعبين بعد التراجع فى المستوى والنتائج السلبية التى أدت الى فقدان المركز الخامس والمنافسه على المربع الذهبى.