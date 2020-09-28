شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر المقاولون بسلبية "رابيد تيست" قبل مواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم نادى المقاولون العرب، بسلبية نتائج تحليل" رابيد تيست" للكشف عن كورونا، والتى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفنى استعداداً لمواجهة نادى مصر غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الزحف نحو توسيع الفارق مع منافسيه وحسم التواجد فى المربع الذهبى مبكراً.

وقرر مسئولو المقاولون العرب، غلق جميع الملفات العالقة مؤقتاً من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين فى المباريات، وعدم تشتتيتهم لتحقيق الهدف المحدد منذ بداية الموسم لقلعة ذئاب الجبل وهو حسم التواجد داخل المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات العربية والأفريقية، حيث بات يحتاج إلى 8 نقاط لحسم البقاء مع الكبار والوصول إلى 57 نقطة، علماً بأن أقرب منافسيه وهو إنبى صاحب المركز الخامس برصيد 41 لن يتخطى حاجة الـ 56 نقطة إذا فاز فى مبارياته الخمس المتبقية.

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من جانبه طالب المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى الأخبار التى يتم تداولها بخصوص عماد النحاس، وقال فى تصريحات لـ "اليوم السابع": حتى الآن لم يتواصل معنا مسئول من النادى الأهلى لطلب التعاقد مع عماد النحاس كمدير فنى للفريق الأحمر خلفاً لفايلر، ونطالب وسائل الإعلام بأن تتحرى الدقة فيما يتم تداوله عن النحاس لأن هذا من شأنه التأثير على تركيز اللاعبين.

واصل عادل: هذه المرحلة حاسمة وقررنا غلق جميع الملفات وأمامنا ثلاث مباريات حاسمة لتأمين المركز الرابع، والمهمة لن تكون سهلة ولكننا نثق فى لاعبينا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 29 جولة، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 8 مباريات، واستقبلت شباك المقاولون 27 هدفاً فيما سجل اللاعبون 35 هدفاً آخر.