شكرا لقرائتكم طارق يحيى يطالب الجبلاية بتأجيل مباريات الزمالك قبل موجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك ، مسئولى اللجنة الخماسية بالاقتداء بنظرائهم فى الاتحاد المغربى واتخاذ قرار بتأجيل مباريات الأهلى والزمالك المحلية استعداداً لموقعة الوداد والرجاء المغربيان بدوري الابطال الافريقى ، وقال طارق يحيى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" علمت أن الاتحاد المغربى اتخذ قراراً بأن تكون أخر مباراة للرجاء والوداد أمس واليوم ولن يخوض الفريقان أى مباراة محلية حتى يكون لديهم فرصة كاملة للإستعداد لمواجهة الاهلى والزمالك "

وتابع طارق يحيى :" ياريت اللجنة الخماسية تتعامل بمنطق الاتحاد المغربى مع الاهلى والزمالك وأخص بالذكر الزمالك لان الاهلى يملك رفاهية إراحة لاعبيه بعد حسمه للدوري بينما الزمالك لايستطيع لان إراحة اللاعبين تعنى الخسارة ومن ثما فقدان لقب الوصيف"

وأكمل طارق يحيى :"قولت للمستشار مرتضى منصور مينفعش الزمالك يلعب مباريات تانى قبل السفر ، وبناشد اللجنة الخماسية بإسم كل عشاق الزمالك فى الوطن العربى ياريت يكون فى قرار بعدم خوض الزمالك أى مباراة محلية قبل 10 أيام على الاقل من مواجهة الرجاء المغربى حتى يتم إراحة اللاعبين وخوض مباراة ودية قبل الموقعة الافريقية ، لاعيبة الزمالك مش هتقدر تلعب 4 مباريات دول مش قادريين يمشوا ، طارق حامد قالى مش قادر عايز أخرج قولتله معلش استحمل فاضل 13 دقيقة بس"

Advertisements

وعن مباراة الجونة قال طارق يحيى :"فرقة كويسة جدا ، الجونة تربية أندية كبيرة عندهم طموح ونزعة الفوز لان اغلب لاعبيهم تربوا داخل الاهلى والزمالك ، وحتى قماشة المحترفين لديهم مختلفة تماماً ، مثلا المهاجم والتر بواليا مرعب ومزعج ولن يكمل مسيرته معهم فى الموسم الجديد وكذلك الديفندر الاثيوبى ، وقولت للاعبى الزمالك قبل المباراة سنواجه فريقاً أضاع علينا بطولة الدوري الموسم الماضى حينما تعادلنا 2/2 فى الجونة

وتابع :" أنا معذور ياجماعة ، لاعبو الزمالك يتدربون مع كارتيرون بسيستم معين منذ 7 شهور فلن أستطيع تغييره فى عشرة أيام وكملت على نفس النظام ، عارف ان عندنا مشكلة فى الكور الثابتة ولكن كارتيرون بيعتمد على طريقة "ذون مكان"والفوز هو الاهم فى الوقت الحالى لضمان لقب الوصيف "

وأكمل طارق يحيى :"أشفق على لاعبى الزمالك من الاجهاد ، وأنا تحت أمر باتشيكو لو عايز يعرف أى حاجة عن الفريق أنا تحت أمر الزمالك".