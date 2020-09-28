عمرو وردة يقترب من الرحيل عن باوك اليوناني

اقترب الدولي المصري عمرو وردة من الرحيل عن صفوف باوك إلى نادي فولوس خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل الناديين لإتفاق نهائي بشأن ضم وردة خلال

الفترة المقبلة، لصفوف الفريق، بعدما خرج اللاعب من حسابات مدرب باوك، ومن المتوقع الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

أنهى فريق فولوس الموسم الماضي بالدوري اليوناني في المركز الحادي عشر برصيد ٢٧ نقطة.

شارك وردة مع فريق لاريسا الموسم الماضي وشارك معهم في ٢٣ مباراة سجل فيهم ٧ أهداف، وصنع ٦ آخرين.