لامبارد يعلن جاهزية ميندي لمواجهة توتنهام ويوضح موقف كيبا من الرحيل

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن جاهزية بعض الصفقات الجديدة قبل مباراة توتنهام في الكأس.

ومن المقرر أن يواجه فريق تشيلسي نظيره توتنهام غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ من بطولة كأس كاراباو.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة توتنهام: "أثق تمامًا في

صفقاتنا الجديدة، نحتاج وقتًا للعب معًا كي يتحسن أداء الفريق".

وأشار إلى: " أن حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش سيغيبان عن مباراة توتنهام، لعدم اكتمال شفائهما، كما أكد على جاهيزة الثنائي إدوارد ميندي حارس مرمى الفريق الجديد وبن

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تشيلويل الظهير الأيسر".

ويعد ميندي أحدث صفقات نادي تشيلسي الجديدة هذا الموسم، حيث انضم من نادي نيس الفرنسي في الأسبوع الماضي.

وأوضح لامبارد: "بالنسبة لكيبا، لا أحب التطرق لهذه النقطة هو لاعب شاب ومازال في يتعلم لكنه وضع تحت ضغوطات ويتعين علي حمايته من تلك الانتقادات".

ويمر كيبا بمستوى متذبذب خلال الفترة الأخيرة مع تشيلسي مما جعله لامبارد يلجأ للتعاقد مع حارس اَخر.