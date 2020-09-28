تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن جاهزية بعض الصفقات الجديدة قبل مباراة توتنهام في الكأس.
ومن المقرر أن يواجه فريق تشيلسي نظيره توتنهام غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ من بطولة كأس كاراباو.
وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة توتنهام: "أثق تمامًا فيصفقاتنا الجديدة، نحتاج وقتًا للعب معًا كي يتحسن أداء الفريق".
وأشار إلى: " أن حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش سيغيبان عن مباراة توتنهام، لعدم اكتمال شفائهما، كما أكد على جاهيزة الثنائي إدوارد ميندي حارس مرمى الفريق الجديد وبن
ويعد ميندي أحدث صفقات نادي تشيلسي الجديدة هذا الموسم، حيث انضم من نادي نيس الفرنسي في الأسبوع الماضي.
وأوضح لامبارد: "بالنسبة لكيبا، لا أحب التطرق لهذه النقطة هو لاعب شاب ومازال في يتعلم لكنه وضع تحت ضغوطات ويتعين علي حمايته من تلك الانتقادات".
ويمر كيبا بمستوى متذبذب خلال الفترة الأخيرة مع تشيلسي مما جعله لامبارد يلجأ للتعاقد مع حارس اَخر.
كانت هذه تفاصيل خبر لامبارد يعلن جاهزية ميندي لمواجهة توتنهام ويوضح موقف كيبا من الرحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.