كورة مباشر مباشر مشاهدة مباراة استون فيلا وفولهام بث مباشر

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البريميرليج | تريزيجيه على رأس تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام فولهام, اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 03:22 مساءً
يستضيف فريق فولهام نظيره أستون فيلا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب"كرافن كوتيج".
ويحتل أستون فيلا المركز العاشر برصيد (3) نقاط وله جوله مؤجلة لم يشارك بها، أما عن فولهام فالفريق قد يعاني هذا الموسم من أجل البداية السيئة، حيث أن الفريق في المركزالتاسع عشر ولم يحصد اي نقاط.
ومن المتوقع أن يدخل استون فيلا بتشكيل مكون من..
حراسة المرمي: ستير
خط الدفاع: تارجيت، منغيز، كونسا، كاش
خط الوسط: لويز، هوريهان، غريليش، ماكجين، تريزيجية
خط الهجوم: أولي
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