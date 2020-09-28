وزير الرياضة يتفقد أول جيم "اوت دور" و مبادرة خليك رياضى تستهدف نشره فى كل المحافظات

يتفقد فى التاسعة صباح غدا الثلاثاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أول "جيم مفتوح "فى حديقة الطفل بمدينة نصر ويأتى ذلك ضم مبادرة مبادرة "خليك رياضي - Be Fit""التى ينظمها الاتحاد المصري لـ "ستريت وورك أوت – رياضة الشارع" تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وتستهدف وزارة الرياضة واتحاد رياضات الشارع برئاسة أسلام قرطام نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة من خلال عمل "جيم

مفتوح" في كافة الحدائق والميادين العامة بمصر وتنظيم مهرجانات رياضية لممارسة الرياضات البدنية في الشارع للتشجيع على ممارسة الرياضة "دون تحمل أعباء مالية خاصة في ظل ارتفاع اشتراكات الأندية".

وحددت الوزارة و"اتحاد ستريت وورك اوت" عدد من المناطق والميادين والحدائق العامة بالتعاون مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومع محافظات القاهرة والاسكندرية وأسوان، حيث تم تحديد حديقة الحرية بالزمالك وحدائق 15

مايو، وحديقة الأزهر في القاهرة، وفي محافظة الإسكندرية فسيتم تنفيذ المبادرة في جزء من منطقة بئر مسعود بحي المنتزة، وحديقة لوران،وجزء من حديقة بيرم التونسي بمنطقة الشاطبي، وحديقة الجندي المجهول بالمنشية، وفي محافظة أسوان تم تحديد حديقة فندق شيراتون التي تتميز بموقعها المباشر على نهر النيل.

يذكر أن "ستريت وورك أوت" عبارة عن رياضة تتخطى الغرف والقاعات المغلقة لتمارس في الهواء الطلق بالأماكن العامة مثل الحدائق والميادين وغيرها، خاصة أن أدواتها بسيطة ونالت إعجابا وإقبالا كبيرين من الشباب، لما لها من نشاط بدني وحركي، بتمارين تساعد على تطوير اللياقة البدنية، والبناء العضلي والصحة بشكل عام.