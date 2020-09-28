يلا شوت جول مشاهدة ماتش استون فيلا وفولهام بث مباشر

نقدم لكم القنوات الرياضية التى أعلنت عن نقل مباراة ليفربول ضد آرسنال في إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، منها تردد القنوات المفتوحة والمجانية عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ومن هذه القنوات القائمة التالية : beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2

beIN Sports 4K

TV 3 + Denmark

Sky Sports Football UK

Sky Sports Main Event UK

Sport TV 2 Potugal

TV2 Sport Premium 1 HD

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 1 HD Hungary

Premier Sports 1 HD

Idman Azerbaycan

beIN Sports HD 11 EN

Canal + Sport France HD

BT Sport 1 HD

Cosmote Sport 1 HD

SuperSport HD 2 alb

Ziggo Sport Select HD

EuroSport Romania

Sport 24 TV

Sky Sports Ultra HD (4K)

Viasat Jalkapallo Finland HD

RMC Sport 1

Sky Sport Football Italia

Premier Sport HD Slovakia

Asr TV HD

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

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