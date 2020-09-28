يلا شوت جول مشاهدة ماتش استون فيلا وفولهام بث مباشر

نقدم لكم القنوات الرياضية التى أعلنت عن نقل مباراة ليفربول ضد آرسنال في إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، منها تردد القنوات المفتوحة والمجانية عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ومن هذه القنوات القائمة التالية :
beIN Sports HD 1
beIN Sports HD 2
beIN Sports 4K
TV 3 + Denmark
Sky Sports Football UK
Sky Sports Main Event UK
Sport TV 2 Potugal
TV2 Sport Premium 1 HD
Diema Sport 2 HD
SuperSport Maximo 1
Digi Sport 1 HD Hungary
Premier Sports 1 HD
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 11 EN
Canal + Sport France HD
BT Sport 1 HD
Cosmote Sport 1 HD
SuperSport HD 2 alb
Ziggo Sport Select HD
EuroSport Romania
Sport 24 TV
Sky Sports Ultra HD (4K)
Viasat Jalkapallo Finland HD
RMC Sport 1
Sky Sport Football Italia
Premier Sport HD Slovakia
Asr TV HD
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
BT Sport Extra 1
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