أحمد حسن: بيراميدز يسعى لضم مصطفى محمد من الزمالك في صفقة تبادلية

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن بيراميدز يسعى بقوة للتعاقد مع مصطفى محمد، لاعب الزمالك، ضمن خطة النادي لدعم فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

قال أحمد حسن، في تصريحاته عبر برنامجه ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر: "بيراميدز يسعى للتعاقد مع مصطفى محمد مقابل انتقال دونجا وبكري ورجب بكار، قد

يكون هناك صفقة تبادلية بين الطرفين".

وأضاف: "خربين إضافة قوية للزمالك، وكان موجودًا في بيراميدز، وهو لاعب مميز جدًا، وهناك مفاوضات من جانب مسئولي النادي الأبيض للتعاقد معه رسميًا".

واختتم:"الزمالك يتكتم حاليًا على المفاوضات مع عمر خربين".