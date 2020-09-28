تريزيجيه يتطلع إلى ظهور مميز في المواجهة الثانية لـ أستون فيلا بالبريميرليج .. اليوم

يتطلع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي ، للظهور المميز خلال مواجهة فريقه الثانية اليوم بالبريميرليج مساء اليوم أمام فولهام .

وشارك الدولي المصري في فوز فريقه على شيفيلد يونايتد في اللقاء الوحيد الذي خاضه الفريق بالبريميرليج ، بالتواجد أساسياً منذ بداية

اللقاء .وتمكن تريزيجيه من صناعة هدفاً في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على بريستول سيتي في اللقاء الذي أقيم 24 سبتمبر ، ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة .ومن المتوقع أن يبدأ أستون فيلا بالتشكيل التالي ..في حراسة المرمى: جيد ستير

خط الدفاع: أحمد المحمدي، نيل تايلور، فريدريك جليبيرت، كورتني هاوس

خط الوسط: مارفينوس ناكامبا، جيكوب رامسي، هنري لانسبري

في الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، بيرتراند تراوري، أنور الغازي.

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين ببطولة الدوري الموسم الماضي أنتهى بفوز فولهام بهدفين دون رد في الجولة الـ32 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج ".