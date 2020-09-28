كورة اون لاين مشاهدة مباراة استون فيلا وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة أستون فيلا وفولهام بث مباشر، يواجه فريق أستون فيلا نظيرة فريق فولها مساء اليوم الاثنين الموافق 28 من شهر سبتمبر 2020 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اللقاء الناري المنتظر من قبل عشاق ومحبي الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم

في جميع انحاء العالم، ذلك اللقاء الذي يقام علي أرضية ملعب كرافين كوتاج.

تقام المباراة بين استون فيلا وفولهام اليوم في تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت السعودية، 6:45 مساءاً بتوقيت مصر، 7:45 مساءاً بتوقيت فلسطين،

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7:45 مساءاً بتوقيت الأردن، 7:45 مساءاً بتوقيت سوريا، 7:45 مساءاً بتوقيت لبنان، 7:45 مساءاً بتوقيت العراق، 6:45 مساءاً بتوقيت السودان، 7:45 مساءاً بتوقيت اليمن، 6:45 مساءاً بتوقيت ليبيا، 5:45 مساءاً بتوقيت تونس.