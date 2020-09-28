الميركاتو الصيفي: أغنى لاعب في العالم يترك الدوري الإنجليزي

تعاقد نادي ماريتيمو البرتغالي، مع اللاعب المغمور، فائق بلقيه، الذي يعتبر أغنى لاعب كرة قدم في العالم، وذلك كونه ينحدر من العائلة الحاكمة في سلطنة بروناي.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لماريتيمو، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، على الرغم من أنه لم يلعب أي دقيقة مع الفريق الأول طوال مدة وجوده في النادي.

فائق بلقيه هو ابن أمير سلطنة بروناي، جعفري بلقيه، شقيق سلطان بروناي، حسن بلقيه، الذي تقدر ثروة عائلته الحاكمة نحو 22 مليار جنيه إسترليني.

ويعتبر فائق بلقيه اللاعب الأغنى في العالم، بسبب ثروة عائلته الطائلة، الأمر الذي يتيح له لعب كرة القدم كرفاهية ودون ضغوط.

يذكر أن فائق بلقيه ولد في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، لكنه انتقل للملكة المتحدة للدراسة، حيث تدرج في أكاديمية ساوثهامبتون، قبل الانتقال لليستر سيتي.