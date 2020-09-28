سوق الانتقالات | دييجو كوستا لا يستبعد الخروج من أتليتكو مدريد هذا الصيف

اعترف مهاجم أتلتيكو مدريد “دييجو كوستا” بإمكانية رحيله عن النادي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية في الخامس من شهر أكتوبر المقبل، بعد وصول المهاجم الدولي الأوروجوياني “لويس سواريز” من برشلونة هذا الأسبوع.

وكافح الدولي الإسباني في الموسم الماضي من أجل استعادة مستواه المعهود بعد الإصابات المتكررة التي عانى منها، لينهي الموسم برصيد خمسة أهداف فقط في 30 مباراة بمختلف المسابقات مع فريق المدرب دييجو سيميوني.

ويمكن أن تتقلص فرص كوستا بالتواجد في تشكيلة أتلتيكو مدريد الأساسية بعد وصول لويس سواريز، واستمرار مشاركة المهاجم البرتغالي الواعد جواو فيليكس المنضم من بنفيكا في الميركاتو الصيفي الماضي بمبلغ فلكي وصل لـ 120 مليون يورو.

وسجل دييجو كوستا في المباراة الافتتاحية لأتلتيكو مدريد هذا الموسم عندما فاز الفريق 6-1 أمام غرناطة الأسبوع الماضي، ومع ذلك، ووفقًا للصفحة الأولى من نسخة يوم الإثنين من صحيفة ماركا المدريدية، فإن اللاعب غير متأكد من مستقبله مع الأتلتي.

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وصرح نجم تشيلسي الإنجليزي السابق في مقابلة بعد مباراة غرناطة “سأترك القرار بشأن مستقبلي في يد النادي في الأيام المقبلة ليقرروا الإستغناء عني أو الاستمرار لموسم آخر”.

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مازحًا “أتطلع إلى العمل مع سواريز..يمكنني أن أكون ضمن القتال، وادعوا سواريز أن يقوم بالعض”.

ومع ذلك، مع أقل من 12 شهرًا متبقية في عقد مهاجم تشيلسي وبلد الوليد الأسبق على ملعب أتلتيكو مدريد الجديد “واندا متروبوليتانو”، قمن المحتمل أن يتم بيع ذو الأصل البرازيلي لخفض فاتورة أجور النادي هذا الصيف.