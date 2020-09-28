رياضة | لجنة التخطيط بالأهلي ترفض الدخول في مفاوضات مع نجم اتحاد جدة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:06 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة التخطيط بالأهلي ترفض الدخول في مفاوضات مع نجم اتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أحد وكلاء اللاعبين، بعرض أنيس البدري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، على النادي الأهلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء ذلك بعد رغبة اللاعب بالرحيل عن صفوف الاتحاد خلال الفترة المقبلة، حيث يرفض الانخراط في تدريبات الفريق الجداوي، على الرغم من تواجده في مدينة جدة طوال الفترة الماضية، كما طالب التونسي بفسخ عقده.

وعبرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عن رفضها لفكرة التفاوض مع أنيس البدري، لضمه خلال الفترة المقبلة، نظرا لتراجع مستوى اللاعب خلال الفترة الماضية، وتخطيه سن الـ30 عاماً، على عكس ما كان عليه أثناء تواجده في الترجي.

جدير بالذكر أن التونسي أنيس البدري، كان انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة في انتقالات يناير الماضي، بعقد يمتد إلى عامين ونصف، قادما من الترجي التونسي.