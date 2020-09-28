رياضة | خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:06 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطوة مفاجئة تبرهن رحيله بصفة رسمية عن قيادة المارد الأحمر.

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن فايلر قام بحجز تذاكر السفر إلى سويسرا من أجل قضاء إجازة مع أسرته.

وكشف المصدر، أن طائرة فايلر إلى سويسرا ستكون بعد لقاء الترسانة بساعات قليلة، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بمسابقة كأس مصر.

وتابع: "فايلر لم يتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن استمراره، كما أن الأهلي لم يبلغ المدرب برحيله حتى الوقت الجاري".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام ضمن مباريات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر.