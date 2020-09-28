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رياضة | ريال مدريد يعلن مدة غياب توني كروس

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:06 مساءً - انت الان تقراء خبر يعلن مدة غياب توني كروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني مدة غياب نجمه توني كروس بعد إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية للقدم الأيسر.

 

 وغاب توني كرويس عن لقاء ريال بيتيس الذي أقيم السبت الماضي وحقق فيه حامل اللقب الفوز الأول له هذا الموسم.

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أكد ريال مدريد على موقعه الرسمي، أن اللاعب سيغيب لمدة أسبوعين لأنه مازال في فترة التأهيل الطبي بعيدا تماما عن التدريبات الجماعية للفريق الإسباني.

 

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