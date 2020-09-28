رياضة | يوسف بلايلي يلجأ إلى فيفا لفسخ عقده مع أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:06 مساءً - انت الان تقراء خبر يوسف بلايلي يلجأ إلى فيفا لفسخ عقده مع أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، في الرحيل عن صفوف النادي، خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما أوضحت تقارير صحفية جزائرية، فإن يوسف بلايلي، يدرس تصعيد الأمور إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل فسخ عقده مع أهلي جدة.

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ويستغل يوسف بلايلي عدم دفع آخر ثلاث رواتب له من قبل إدارة نادي أهلي جدة برئاسة عبدالاله مؤمنة.

وأكدت التقارير ذاتها، أن هناك عدد من الوكلاء وعدوا الدولي الجزائري بجلب عروض لانتقاله إلى أوروبا سواء لإيطاليا أو إسبانيا.

واقترحت إدارة النادي السعودي على بلايلي التنازل عن 2.2 مليون يورو، للعودة إلى صفوف الفريق، مما اعتبره الجزائري محاولة ابتزاز ورفض ذلك.