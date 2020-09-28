رياضة | عاجل.. فايلر يحجز تذاكر طائرة الرحيل عن مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 04:06 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يحجز تذاكر طائرة الرحيل عن مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحجز تذاكر العودة إلى سويسرا يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يستقل المدرب السويسري الطائرة المتجهة إلى سويسرا الأربعاء المقبل في رحلة العودة إلى بلاده بعد نهاية مهمته مع الأهلي.

ومن المقرر أن تكون مباراة الترسانة المقرر لها بعد غد الأربعاء اللقاء الأخير الذي يقود فيه فايلر فريق الأهلي، بعدما تم الاتفاق على الرحيل عن النادي الأحمر.

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من جانبه، كان الإعلامي أحمد شوبير كشف عن الموقف النهائي للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وموعد رحيله عن النادي.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" الأهلي يودع فايلر غدًا ومدرب أجنبي في الطريق".

وأضاف :"أخر تدريب لفايلر غدًا وأخر مباراة الترسانة في كأس مصر".