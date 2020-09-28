شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قمة البريمرليج.. ليفربول يسعى للثأر من أرسنال الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه اليوم فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، منافسه أرسنال ومن ضمن صفوفه محمد النني، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي، وذلك في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

يتوقع مارك لورنسون، سيطرة لاعبي ليفربول على الكرة في هذه المباراة، وأشاد بأداء تياجو، لاعب مركز الوسط، في أول ظهور له ضد تشيلسي.

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فاز ليفربول في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي على أرضه ضد أرسنال، وهو أفضل أداء له على ملعب أنفيلد، بينما فاز أرسنال على ليفربول في يوليو للمرة الأولى في 10 لقاءات للدوري الممتاز(D4, L5)

لاعبو نادي أرسنال استطاعو كسب مباريات متتالية ضد ليفربول لأول مرة في سبتمبر 2012.

فاز بـ 8 مباريات في الدوري الانجليزي الموسم الماضي، برصيد 3-1 في المباراة الثالثة على أرضه ضد أرسنال.

سجل ليفربول في الدوري 60 مباراة على أرضه بدون هزيمة، ليحتل المركز الثالث في تاريخ الدوريات الأربعة الأولى في إنجلترا، خلف تشيلسي 86 مباراة (2004-08)، وخط ليفربول نفسه 63 (1978-80).

استطاع فريق ليفربول تسجيل 35 هدف في الدوري الممتاز، منذ التعادل السلبي مع مانشستر سيتي في أكتوبر 2018.

استطاع فريق ليفربول تسجيل ثلاثة أهداف في مباريات متتالية بأنفليد، للمرة الأولى منذ سبتمبر 1982.

-سجل مو صلاح 26 هدف خلال مشاركاته في الدوري الإنجليزي.

وفي اخر 3 مباريات لـ تياجو ألكانتارا، لاعب مركز الوسط، واجه أرسنال بنتيجة 5-1 لصالح الأول.

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أرسنال

استطاع أرسنال الفوز في أول 3 مباريات بالدوري الممتاز، للمرة الأولى منذ سلسلة انتصاراته الخمسة في موسم 2004-2005

وقد فاز بأول مبارتين الموسم الماضي، ثم واصل الفوز بمبارتين اخريين فقط من أصل 13 مباراة.

استطاع فريق أرسنال الفوز بأربع دوريات للمرة الأولى منذ سلسلة من سبع مباريات من أغسطس الى أكتوبر 2018

أرسنال لم يحالفه الحظ في النسخة الـ 27 من الدوري الممتاز، ضد الـ 6 فرق الأخرى، وذلك منذ انتصاره 2-0 ضد مانشستر سيتي في يناير 2015، فقد استطاعو تسجيل 61 خدف خلال 27 مباراة، التعادل في 10، وخسارة 17

سجل الكسندر لاكازيت، مهاجم أرسنال، أربعة أهداف في مبارياته الست الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز.