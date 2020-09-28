شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليدز يطلب التعاقد مع ميكايل كويسانس مقابل 20 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى المدرب الأرجنتيني، مارسيلو بيلسا، المدير الفني لفريق ليدز الإنجليزي، اهتمامه البالغ بشأن لاعب وسط بايرن ميونيخ، ميكايل كويسانس، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقا لموقع صحيفة "ليكيب"، أن ليدز ومديره الفني الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، يرغبان في التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب. وأشارت أن المقابل المالي لضم كويسانس سيبلغ نحو 20 مليون يورو، وأن العقد سيمتد حتى 2025 حال تمت الصفقة.

وكان بايرن تعاقد مع كويسانس في صيف 2019 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ بمقابل مالي بلغ نحو 10 ملايين يورو. ووقع كويسانس على عقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى 2024، لكن اللاعب لم يفرض نفسه على تشكيلة بايرن ميونخ، رغم إبداء عدد من الأندية الفرنسية رغبتها في ضم اللاعب.