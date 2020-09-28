شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه مورينيو: توتنهام يستحق ضربة جزاء خلال لقاء نيوكاسل يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إنه فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال لقاء مساء أمس أمام نيوكاسل يوناتيد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة «البريميرليج».

وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل»، فـأن المدرب البرتغالي كان له رؤية بأن فريقه يستحق ضربة جزاء خلال لقاء نيوكاسل يونايتد مما كان يمنحه الثلاث نقاط للقاء خاصة أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.