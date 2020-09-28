شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة سعودية نارية بين أهلي جدة والنصر في ربع نهائي أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، التى أجريت اليوم عن مواجهة سعودية نارية بين النصر السعودي أمام مواطنه أهلي جدة. ومن المنتظر إقامة المباراتين في العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء المقبل، على ستاد جاسم بن حمد بمدينة السد.
وستكون هذه المواجهة الثانية للنصر على التوالي أمام منافس محلي، بعد تجاوزه التعاون السعودي بالفوز 1-0 في دور الـ 16 مساء أمس. أما بيرسبوليس الإيراني سيواجه نظيره باختاكور الأوزبكي. ونجح أهلي جدة، السبت الماضي، في تحقيق الفوز بركلات الترجيح 4-3 على شباب الأهلي دبي الإماراتي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
ويشارك باختاكور في دور الثمانية، لأول مرة منذ عام 2009 بعدما تغلب على الاستقلال الإيراني بنتيجة 2-1 في دور الـ 16. وستقام مباراة قبل النهائي (نهائي غرب آسيا) في الثالث من أكتوبر المقبل، في الدوحة أيضًا.
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