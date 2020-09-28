شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لليد يقرر زيادة قوائم منتخبات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد زيادة عدد اللاعبين المسموح به لكل منتخب ببطولة العالم القادمة فى مصر وسيسمح لكل فريق بـقيد عدد 20 لاعباً بدلاً من 18 في القائمة النهائية مع تسجيل 16 لاعبا في المباراة، وجاءت زيادة أعداد المنتخبات المشاركة بمجموعة أكبر من اللاعبين حيث سيكون لديها المزيد من اللاعبين البدلاء في حالة حدوث أي مشكلة صحية لاى لاعب.

وقرر الإتحاد الدولي تطبيق هذا القرار بزيادة عدد اللاعبين على هذه النسخة فقط من بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال لكرة اليد التي تستضيفها مصر.

وتقام بطولة العالم لليد فى مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير المقبل بمشاكرة 34 منتخب لاول مرة فى تاريخ البطولة .