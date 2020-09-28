شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سموحة اليوم فى دورى اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك اليوم أولي مبارياته في دوري المحترفين بعد فترة توقف إستمرت أكثر من مائتي يوم بسبب جائحة كورونا . ويستضيف الزمالك متصدر جدول الدوري حتي الأن منافسه سموحه علي ملعبه بميت عقبة في الساعة السادسة مساء ويسبقها مباراة دوري المرتبط لمواليد ٢٠٠٠ في الرابعة عصرا وهي المباراة المؤجلة من أمس لمنح لاعبي الزمالك مزيد من الراحة بعد معسكر منتخب مصر الثالث بالغردقة الذي انتهي منذ أيام قليلة ضمن إستعدادات الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأسباني روبيرتو جارسيا لخوض غمار منافسات بطولة العالم للرجال التي تنظمها وتستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ من يناير العام القادم . فيما يواجه بترول أسيوط منافسه هيليوبوليس والجزيرة أمام أسيوط الرياضي في التوقيت نفسه وذلك بالمجموعة الأولي . وفِي المجموعة الثانية يلعب الأوليمبي مع الشمس وأصحاب الجياد مع بورسعيد وأخيرا البنك الأهلي أمام المعادي . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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