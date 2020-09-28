شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الخلفية تبُعد توني كروس عن ريال مدريد أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي ريال مدريد، الإسباني فترة غياب نجم وسط ملعبه، الألماني توني كروس، لمدة أسبوعين عقب إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية للقدم الأيسرى، مما جعل النجم الألماني يبتعد عن لقاء ريال بيتيس الذي أقيم السبت الماضي وحقق فيه حامل اللقب الفوز الأول له هذا الموسم.
أضاف الناي الملكي خلال بيانه على موقعه الرسمي، أن اللاعب مازال في فترة التأهيل الطبي بعيدا تماما عن التدريبات الجماعية للفريق الإسباني.
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