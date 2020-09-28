العيسوى: أخدم الإسماعيلى فى أى توقيت ويجب على الجميع التكاتف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخدم الإسماعيلى فى أى وقت بأى منصب هذا هو دور أبناء النادى الحقيقين .. هكذا بدأ أبوطالب العيسوى المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تصريحاته للموقع الرسمى للنادى. وأضاف :”يجب على الجميع التضحية ونبذ أية خلافات من أجل عبور تلك المرحلة الراهنة وتخطى سلسلة نزيف النقاط التى تعرض لها الفريق مؤخرا” وواصل حديثه :”نعلم مدى حزن الشارع الإسمعلاوى على تراجع النتائج واللاعبون لديهم اصرار كبير على استعادة الانتصارات بداية من مواجهة الجيش”.
وتابع حديثه :”سأبذل قصارى جهدى وبالتعاون مع زملائى بالجهاز سعيا لاستعادة مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة”.
وأتم حديثه :”نعد الجماهير بأن الوضع سيتغير تماما فى الموسم المقبل، وسيظهر الفريق بشكل أفضل بكثير بعد استبعاد المقصرين”.
ويحل الإسماعيلى ضيفا على الفريق العسكرى اليوم الاثنين بالجولة ثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.
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