شكرا لقرائتكم خبر عن العيسوى: أخدم الإسماعيلى فى أى توقيت ويجب على الجميع التكاتف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخدم الإسماعيلى فى أى وقت بأى منصب هذا هو دور أبناء النادى الحقيقين .. هكذا بدأ أبوطالب العيسوى المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تصريحاته للموقع الرسمى للنادى. وأضاف :”يجب على الجميع التضحية ونبذ أية خلافات من أجل عبور تلك المرحلة الراهنة وتخطى سلسلة نزيف النقاط التى تعرض لها الفريق مؤخرا” وواصل حديثه :”نعلم مدى حزن الشارع الإسمعلاوى على تراجع النتائج واللاعبون لديهم اصرار كبير على استعادة الانتصارات بداية من مواجهة الجيش”.

وتابع حديثه :”سأبذل قصارى جهدى وبالتعاون مع زملائى بالجهاز سعيا لاستعادة مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة”.

وأتم حديثه :”نعد الجماهير بأن الوضع سيتغير تماما فى الموسم المقبل، وسيظهر الفريق بشكل أفضل بكثير بعد استبعاد المقصرين”.

ويحل الإسماعيلى ضيفا على الفريق العسكرى اليوم الاثنين بالجولة ثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.