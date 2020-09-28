شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز عن اعتراض بن شرقى: اعتذر والكاميرا لم تنقلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برىء أيمن عبد العزيز مدرب نادى الزمالك، المغربى أشرف بن شرقى صانع العاب الفريق الأبيض من تهمة الاعتراض على طارق يحيى مدرب الفريق ، وقال أيمن عبد العزيز فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" أشرف بن شرقى لاعب محترم ومؤدب وهو كان عايز يكمل المباراة خاصة بعدما ظهر بمستوى متميز ولكن عندما اخبرناه اننا كجهاز نرغب فى اراحته لاسيما انه عائد من إصابة ولم يشارك منذ 21 يوماً فبادر على الفور واعتذر لنا وقال سامحونى ولكن الكاميرا لم تنقلها "

وتابع أيمن عبد العزيز :"فرقة الجونة كويسة جدا ، احنا على الدكة فوجئنا بمستواهم المتميز، وأكثر شىء أسعدنى هو رغبة لاعبى الزمالك وروحهم وقتالهم لتحقيق الفوز حتى الدقائق الاخيرة من عمر المباراة وسجلت هدف يشبه هدف زيزو بالامس فى شباك المريخ ، وأكثر شىء ضايقنى لدينا أزمة فى التمركز الدفاعى وكذلك قلة تركيز وكنت أرى سبب غياب التركيز هو الاجهاد الذى يعانى منه اللاعبين بسبب كثرة المباريات "

وأكمل مدرب الزمالك :" نبحث عن لقب الوصيف والاستعداد لمواجهة الرجاء ولم نستطع إراحة اللاعبين بسبب الخوف من خسارة المباريات المحلية".

ويضيف أيمن عبد العزيز :"أتممت عملي مع الفريق الأول وأعود للناشئين ، أشكر الزمالك على ثقته ، وسيتواجد مدحت عبد الهادى فى جهاز باتشيكو"

وعن نصيحته لباتشيكو قال أيمن عبد العزيز :" لازم تريح الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش مباراتين على الاقل قبل مواجهة الرجاء المغربى ، ولازم تركز كل جهودك على النواحى الدفاعية ورد فعل اللاعبين بعد فقد الكرة ومواجهة الكرات الثابتة والعرضيات أكثر من تركيزك على النواحى الهجومية خاصة أن فريق الرجاء والفرق المغربية عامة مميزة للغاية فى العرضيات"

فى مباراة اتسمت بالإثارة والمتعة، حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وهى المباراة الأخيرة تحت قيادة طارق يحيى في مهمته المؤقتة ، قبل أن يبدأ البرتغالى باتشيكو مهمته مع الأبيض اليوم.

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وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد العائد لقيادة الزمالك فى ولاية ثانية، برفقة مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، على التواجد فى ملعب المباراة، لمشاهدتها، لاسيما وأن اللقاء سيقوده فنيًا طارق يحيى

تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 58 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر.

حجز السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا يوم الأربعاء المقبل، بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة في بطولة كأس مصر مباشرة، وخضع فايلر لتحليل كورونا اليوم خاصة وأنه ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا في الوقت الحالي.

وأنهي مسئولو النادي الأهلي كل الحلول واستخدموا كافة الأساليب المتاحة للابقاء علي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حتي نهاية بطولة دوري ابطال أفريقيا، ووافقت إدارة الأهلي على 3 شروط وضعها فايلر لتوقيع عقد جديد لمدة شهر واحد، لكي يتمكن من قيادة الفريق في البطولة الأفريقية، الأول سفره لقضاء إجازة في سويسرا بعد مباراة الترسانة في الكأس علي أن يوقع العقد هناك مع محاميه الخاص، الثاني تقاضي راتب الشهر مقدما والثالث الحصول علي مكافأة الدوري المقدرة بشهرين من راتبه الذي يقدر ب200 الف دولار شهرياً، مما يعني أن إدارة الأهلي مطالبة بتحويل مبلغ 600 الف دولار في حساب فايلر قبل توقيعه العقود، إلا أن تأخر المدرب السويسري جعل الإدارة الحمراء تفكر جدياً في فسخ العقد من طرف واحد في الأول من أكتوبر المقبل.

في سياق متصل، اعترض مسئولو النادي الأهلي على مقترح التعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لخلافة السويسري رينيه فايلر، ويأتي الرفض في إطار رحلة بحث النادي عن التعاقد مع مدرب أجنبي ليتوّلى مسئولية تدريب الفريق الفترة المقبلة بعدما استقر النادي على فسخ عقد فايلر.