شكرا لقرائتكم أحمد حسن يتحدث عن مفاوضات بيراميدز مع على معلول وتطورات صفقة خربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن السوري عمر خريبين قريب من الانتقال لنادي الزمالك، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" خريبين إضافة قوية للزمالك، وكان متواجد في بيراميدز، وهو لاعب مميز جدًا وهناك مفاوضات من جانب مسئولي النادي الأبيض للتعاقد معه رسميا، والزمالك يتكتم حاليا على المفاوضات مع عمر خريبين".

وتابع:" بيراميدز يسعى للتعاقد مع مصطفى محمد مقابل انتقال دونجا وبكري ورجب بكار، قد يكون هناك صفقة تبادلية بين الطرفين".

وأكد أحمد حسن أن كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي عاد لحسابات الزمالك قائلاً:" الزمالك في حاجة لضم العراقي، وهو لاعب مميز وظهر بشكل جيد مع منتخب مصر الأوليمبي".

كما أكد أحمد حسن أن الأهلي قطع شوطا كبيرا من المفاوضات مع يوسف البلايلي، وقال " البلايلي سيكون مفيد للنادي الأهلي، كما تألق كثيرا في منتخب الجزائر وكان أحد نجوم أمم إفريقيا 2019".

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وتابع:" البلايلي لاعب يليق بالنادي الأهلي، وفي حالة ضمه سيكون إضافة كبيرة".

وحول موقف علي معلول، قال:" بيراميدز قام بجس نبض اللاعب، وبالتحديد عمرو بسيوني مدير التعاقدات، الذي اتصل باللاعب".

وأكد:" عقد معلول بدون شروط جزائية، ولكن اللاعب أبلغهم بأنه متعاقد مع النادي الأهلي، وبيراميدز يسعى بكل قوة للتعاقد معه، ورصدوا مبلغ كبير للتعاقد معه".