شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمواجهة سموحة ضد حرس الحدود فى الجولة الثلاثين بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في المباراة المقرره اليوم في اطار منافسات الاسبوع الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز ، حيث يضم كلا من أحمد السعدني ، عمرو الحلواني ، ، خالد سامي ، حسن محمد ، محمد اسامة ، مصطفي جمال ، محمد حامد ،محمد اسامة ، جريندو، علي محمد ، توني لوكاسا .

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فيما أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول القدم بنادي سموحة تشكيلة فريقه، وتضم الهانى سليمان ، رجب نبيل ، محمد عبد المنعم ، أحمد حمص ، محمد التراهونى ، محمد نادى . محمود حليمو ديريك نيسيمبامبي ، أحمد جمال ، ناصر ماهر ، حسام حسن.

يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 16 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 31، فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسرفى 11 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31.