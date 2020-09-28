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التشكيل الرسمي لمواجهة سموحة ضد حرس الحدود فى الجولة الثلاثين بالدورى

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جدة - عمرو شويل أعلن طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في المباراة المقرره اليوم في اطار منافسات الاسبوع الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز ، حيث يضم كلا من  أحمد  السعدني ، عمرو الحلواني ،  ، خالد سامي ، حسن محمد ، محمد اسامة ، مصطفي جمال ، محمد حامد ،محمد اسامة ، جريندو، علي محمد ، توني لوكاسا . 

 

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فيما أعلن أحمد سامي المدير الفني  للفريق الأول القدم بنادي سموحة تشكيلة فريقه، وتضم الهانى سليمان ، رجب نبيل ، محمد عبد المنعم  ، أحمد حمص ،  محمد التراهونى ، محمد نادى  . محمود حليمو ديريك نيسيمبامبي ، أحمد جمال ، ناصر ماهر ، حسام حسن.

 

يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 16 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 31، فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسرفى 11 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31.

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