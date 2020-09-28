شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمواجهة سموحة ضد حرس الحدود فى الجولة الثلاثين بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في المباراة المقرره اليوم في اطار منافسات الاسبوع الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز ، حيث يضم كلا من أحمد السعدني ، عمرو الحلواني ، ، خالد سامي ، حسن محمد ، محمد اسامة ، مصطفي جمال ، محمد حامد ،محمد اسامة ، جريندو، علي محمد ، توني لوكاسا .
فيما أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول القدم بنادي سموحة تشكيلة فريقه، وتضم الهانى سليمان ، رجب نبيل ، محمد عبد المنعم ، أحمد حمص ، محمد التراهونى ، محمد نادى . محمود حليمو ديريك نيسيمبامبي ، أحمد جمال ، ناصر ماهر ، حسام حسن.
يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 16 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 31، فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسرفى 11 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة سموحة ضد حرس الحدود فى الجولة الثلاثين بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.