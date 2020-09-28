شكرا لقرائتكم بيراميدز يتكلف 60 ألف فرانك سويسرى حال الاستئناف على غرامة عمر جابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتكلف خزينة بيراميدز، 60 ألف فرانك سويسري حال رغبة النادى فى الاستئناف على الحكم الصادر لصالح الزمالك فى قضية رعاية عمر جابر، الظهير الأيمن السابق للأبيض والحالى لبيراميدز، بعدما حصل النادى الأبيض على حكما من اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التى أقرت بأحقية النادى الأبيض فى رسوم المساهمة التضامنية للاعب السابق عمر جابر من نادى بيراميدز، وألزمت اللجنة النادى الأخير بسداد 85 ألف دولار خلال 45 يوماً من تاريخ استلام رقم حساب نادى الزمالك، وفى حال عدم السداد خلال هذه المدة يمنع من القيد لمدة ثلاث فترات قيد.

وقامت إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور، برفع قضية للحصول على حق الرعاية الخاص بعمر جابر وكلفت بيراميدز محاميا من أجل إيقاف الحكم الصادر لصالح الزمالك قبل أن تقر إحدى لجان غرفة فض المنازعات بأحقية الزمالك فى 85 ألف دولار من بيراميدز وحال رغبة الأخير فى الاستئناف سيكلفه 60 ألف فرانك سويسرى.

وقرر مسئولو الزمالك مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على حق رعاية النادى فى انتقال عمر جابر لاعب الفريق الأبيض السابق من بازل السويسرى إلى لوس أنجلوس الأمريكي، بعدما حصل النادى الأبيض على حق رعايته للاعب فى صفقة انتقاله من لوس أنجلوس إلى بيراميدز، حيث حصل النادى الأبيض على قرار من الفيفا بأحقيته الحصول على 85 ألف دولار من بيراميدز كحق رعاية لعمر جابر.

Advertisements

وتلقى نادى الزمالك صورة رسمية من قرار حقوقه لدى بيراميدز تمهيدا لتقديمها للحصول على حق الرعاية الذى جاء بناءً على قيمة صفقة ضم بيراميدز لعمر جابر، لذا تحركت إدارة الكرة بنادى الزمالك للحصول على حق الرعاية في صفقة انتقاله إلى لوس أنجلوس التي سبقت انتقاله إلى بيراميدز.

ومن المقرر أن تتقدم إدارة الكرة بنادى الزمالك عبر نظام انتقالات اللاعبين، بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، بشأن أحقية النادى الأبيض في حق رعاية لعمر جابر في صفقة انتقاله من نادى بازل السويسرى إلى لوس أنجلوس الأمريكي، وذلك خلال الفترة الجارية، على أن يطلع الاتحاد الدولى على ملف نادى الزمالك عبر النظام الإلكترونى لتحديد مدى أحقيته في المسألة وحجم القيمة المالية وفقا لقيمة صفقة انتقال اللاعب الذى يتواجد حاليًا ضمن صفوف بيراميدز.

وأعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي حصوله على قرار من الفيفا بأحقيته الحصول على مبلغ 85 ألف دولار من بيراميدز كحق رعاية لعمر جابر لاعب الفريق الأبيض وناشئه السابق، وتلقى نادى الزمالك صورة رسمية من القرار تمهيدا لتقديمها لنادي بيراميدز للحصول على حق الرعاية الذى جاء بناء على قيمة صفقة ضم بيراميدز لعمر جابر وبند آخر في التعاقد الذى تم بين بيراميدز ولوس أنجلوس الأمريكي.