شكرا لقرائتكم محامى الأهلى: عقد معلول بدون شرط جزائي وكهربا لديه محام دولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام عبدربه محامي النادي الأهلي، أن رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأحمر، استفاد كثيرا من وجوده على رأس الإدارة الفنية للفريق، وقال عبدربه في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لغة المال هي السائدة حاليا في كرة القدم، الأجانب لا يمتلكون أي مشاعر خاصة أو انتماء للأندية، الأهلي أضاف الكثير للسويسري فايلر، وفي حالة تتويجه ببطولة إفريقيا ستكون إضافة قوية لمسيرته التدريبية، أتمنى أن يحصد النادي بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وواصل:" قضية هيندريك مع النادي الأهلي تم إغلاقها بالتصالح منذ شهر مايو، قمنا بالتفاوض مع محامي اللاعب ووقعنا عقد اتفاق معه".

وأكمل: "كهربا لديه محامي دولي، يتولي ملف الدفاع عنه في الفيفا والمحكمة الرياضية".

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وزاد:" قمت بجلب علي معلول من الصفاقسي التونسي، وتم التفاوض معه من جانب محمد العاصي ومحمد حبشي وكلاء اللاعبين، وعقد اللاعب بدون شروط جزائية مع الأهلي".

وأكمل: "الصفاقسى حصل على 700 ألف يورو، بزيادة 200 ألف يورو فوق الشرط الجزائي الذي كان في تعاقده مع الصفاقسي، احترمنا النادي التونسي وتفاوضنا بشكل رسمي، ثم تعاقد بعد ذلك مع النيجيري جونيور أجايى من نفس النادي، مقابل 2.5 مليون دولار".

ووجه محامي الاهلي رسالة في نهاية حديثه قائلا: "اللي عايز يتعلم يجي بدري، بس قبل 1907".