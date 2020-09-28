شكرا لقرائتكم ريكاردو يقرر تغيير طريقة لعب الإسماعيلى أمام طلائع الجيش فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو على مواجهة طلائع الجيش بليبرو صريح أمام حارس المرمى هو محمود عبد العاطى دونجا وأمامه أربعة مدافعين وأمامه أربعة لاعبين فى خط الوسط وأمامهم مهاجم وحيد ، فى محاولة لإيقاف مسلسل نزيف النقاط ومواجهة الاخطاء الدفاعية التى ظهرت فى المباريات الاخيرة للدراويش.

ويستضيف طلائع الجيش نظيره الاسماعيلى في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

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ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ،فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز يضمن بقاء الفريق بالممتاز قبل ضغوط الأسابيع الأخيرة للمسابقة ، في المقابل يسعى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارد فريقه الذى تلقى 13 هزيمة ليدشن الموسم الأسوأ له في التاريخ