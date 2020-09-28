شكرا لقرائتكم غاتوزو يرفض امتداح نابولي بعد الفوز الكبير على جنوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض جينارو غاتوزو المدير الفني لفريق نابولي، الاستماع لعبارات المدح في فريقه، بعد الفوز على الكبير على جنوة 6-0 يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال غاتوزو في تصريحات عقب المباراة: نحن نتلقى الإشادة، لكن دعونا نحلل المباراة، في رأيي النتيجة لم تعبر عن الحقيقة، ففي الشوط الأول كان يمكن أن نسجل أكثر من هدف لكننا كنا قريبين من تلقي أهداف، فعلنا أشياء جيدة لكننا بحاجة للتطور.

وأنهى نابولي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لوزانو في الدقيقة العاشرة، وفي الشوط الثاني أضاف خمسة أهداف أحرزها بيتر زيلنسكي ودرايس ميرتنز ولوزانو مجددا وإليف إلماس وماتيو بوليتانو في الدقائق 46 و57 و65 و69 و72 ليتجمد رصيد جنوى عند ثلاث نقاط.

ورفع نابولي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف أمام هيلاس فيرونا وميلان صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب.