رياضة | أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة حرس الحدود في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة حرس الحدود في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل سموحة كلا من :- حراسة المرمى : الهاني سليمان خط الدفاع : أحمد جمال - رجب نبيل - محمد عبد المنعم - محمد الترهوني Advertisements خط الوسط : أحمد حمص - حليمو - ناصر ماهر - محمد نادي خط الهجوم : ديريك نيسيبامبي - حسام حسن. البدلاء :- عمر صلاح - محمود معاذ - السيد فريد - أحمد حسن مكي - كريم يحيى - شريف - محمد كوفي - محمد طلعت.

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