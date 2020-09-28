رياضة | برشلونة يقترب من "ألكسندر"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من "ألكسندر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرف رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي وممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويبحث رونالد كومان عن حل لأزمة رحيل لويس سواريز المهاجم الأساسي الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد وتألق في أول لقاء وذلك ينوي كومان الاعتماد على أنطوان جريزمان في هذا المركز ويكون الدنماركي مارتين برايثوايت بديله.

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وكشفت شكبة بي إن سبورتس عن أن كومان قد يتجه إلى التعاقد مع السويدي الشاب ألكسندر إسحاق مهاجم فريق ريال سوسيداد بعد تطور مستوى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا وقيمته التسويقية لا تتعدى 22.5 مليون يورو.