رياضة | عاجل.. شوبير: الأهلي يودع فايلر الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير: الأهلي يودع فايلر الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الموقف النهائي للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وموعد رحيله عن النادي.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" الأهلي يودع فايلر غدًا ومدرب أجنبي في الطريق".

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وأضاف :"أخر تدريب لفايلر غدًا وأخر مباراة الترسانة في كأس مصر".

وكان فايلر طلب الرحيل عن صفوف الأهلي في الفترة الحالية، خاصة أنه يرغب في خوض تجربة جديدة.

وقاد فايلر الأهلي للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية والأربعين في تاريخه هذا الموسم متفوقا بفارق شاسع عن أقرب منافسيه.