رياضة | 3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 02:53 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط في الأهلي تفاضل بين ثلاث مديرين فنيين في الوقت الحالي من أجل خلافة السويسري رينيه فايلر في حال تأكد رحيله عن قيادة الفريق في الساعات المقبلة.

وكشف أحد المصادر في لجنة التخطيط في الأهلي أنه هناك ثلاث مديرين فنيين جاهزين لتولي القيادة الفنية للفريق في حالة عدم استمرار فايلر بشكل رسمي.

وأوضح المصدر أنه هناك ثلاث مدربين بين أجانب ومصريين ولن يتم الكشف عن أسماؤهم في الوقت الحالي وسوف يتم حسم القرار النهائي في الساعات القليلة المقبلة.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن أنه سيتخذ قراراه النهائي في ملف السويسري رينيه فايلر يوم الخميس المقبل.